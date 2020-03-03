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Драйзайтль оформил покер впервые за карьеру в НХЛ, обновив личный рекорд по очкам за сезон

Драйзайтль оформил покер впервые за карьеру в НХЛ, обновив личный рекорд по очкам за сезон
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 8:3.

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль оформил покер и сделал результативную передачу. Немецкий нападающий забросил четыре шайбы в одном матче впервые за карьеру в НХЛ.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Всего в 66 матчах 24-летний Драйзайтль набрал 107 (43+64) очков, что является его новым личным рекордом в регулярном чемпионате НХЛ. В прошлом сезоне у него было 105 (50+55) баллов в 82 матчах.

Статистика Леона Драйзайтля в сезоне-2019/2020

Драйзайтль упрочил лидерство в гонке бомбардиров сезона, опережая одноклубника Коннора Макдэвида на 13 очков.

Драйзайтль повторил достижение Овечкина, Кросби, Ягра и Линдроса
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