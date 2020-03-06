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В Новосибирске у болельщиков во время гимна упал баннер «Вперёд к своей цели»

В Новосибирске у болельщиков во время гимна упал баннер «Вперёд к своей цели»
Хоккей / КХЛ 0

В Новосибирске перед стартом третьего матча серии между «Сибирью» и «Автомобилистом» произошёл курьёзный эпизод. Гигантский баннер «Вперёд к своей цели», подготовленный болельщиками, не удержался на креплении и начал падать во время исполнения гимна. Баннер пришлось быстро убрать и унести с трибун.

Стоит добавить, что это не помешало «Сибири» удачно начать встречу. После первого периода новосибирцы выигрывают со счётом 2:1, матч продолжается.

Видео эпизода доступно по ссылке.

«Сибирь»:
Сятери (Красиков);
Йокипакка — Логинов, Шаров — Руохомаа — Пуустинен;
Алексеев — Тимашов, Пельтола — Саюстов — Миловзоров;
Ермаков — Демидов, Чесалин — Романцев — Макаров;
Морозов, Ромаев, Коротков — Яковлев — Шашков.

«Автомобилист»:
Коварж (Галкин);
Гуркин — Василевский, Доус — Холланд — Мэйсек;
Батыршин — Мамкин, Мозер — Литовченко — Секстон;
Березин — Трямкин, Белоусов — Кучерявенко — Дацюк;
Овчинников, Валитов, Обидин — Плэтт — Гареев.

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