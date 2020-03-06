В Новосибирске у болельщиков во время гимна упал баннер «Вперёд к своей цели»

В Новосибирске перед стартом третьего матча серии между «Сибирью» и «Автомобилистом» произошёл курьёзный эпизод. Гигантский баннер «Вперёд к своей цели», подготовленный болельщиками, не удержался на креплении и начал падать во время исполнения гимна. Баннер пришлось быстро убрать и унести с трибун.



Стоит добавить, что это не помешало «Сибири» удачно начать встречу. После первого периода новосибирцы выигрывают со счётом 2:1, матч продолжается.

Видео эпизода доступно по ссылке.



«Сибирь»:

Сятери (Красиков);

Йокипакка — Логинов, Шаров — Руохомаа — Пуустинен;

Алексеев — Тимашов, Пельтола — Саюстов — Миловзоров;

Ермаков — Демидов, Чесалин — Романцев — Макаров;

Морозов, Ромаев, Коротков — Яковлев — Шашков.



«Автомобилист»:

Коварж (Галкин);

Гуркин — Василевский, Доус — Холланд — Мэйсек;

Батыршин — Мамкин, Мозер — Литовченко — Секстон;

Березин — Трямкин, Белоусов — Кучерявенко — Дацюк;

Овчинников, Валитов, Обидин — Плэтт — Гареев.