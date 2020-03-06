«Сибирь» в овертайме обыграла «Автомобилист» в третьем матче серии плей-офф

В третьем матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Восточной конференции «Сибирь» принимала екатеринбургский «Автомобилист». Матч закончился победой хозяев – 4:3 ОТ. Счёт в серии – 3-0.



«Сибирь» открыла счёт на 8-й минуте. Отличился Юусо Пуустинен. Баллы за результативные передачи в этом эпизоде на свой счёт записали Александр Шаров и Юрки Йокипакка. Менее двух минут потребовалось «Автомобилисту», чтобы отыграться. Большинство реализовал Максим Березин. Ему ассистировали Павел Дацюк и Георгий Белоусов. Ещё через 2 минуты хозяева вновь вышли вперёд. Пуустинен оформил дубль после передач Микаэля Руохомаа и Йокипакки. В середине второй двадцатиминутки гости опять сравняли счёт. Ворота Харри Сятери поразил Питер Холланд (Найджел Доус, Александр Кучерявенко). На 46-й минуте Пуустинен с передач Йокипакки и Шарова забросил свою третью шайбу в матче. В концовке «Автомобилист» в меньшинстве смог отыграться. Джефф Плэтт отличился после паса Никиты Трямкина. Победу «Сибири» в овертайме принёс точный бросок Никиты Шашкова.

Напомним, первые две игры завершились победами «Сибири» — 2:0, 1:0 ОТ.



Следующий матч серии команды проведут 8 марта в Новосибирске. Начало – в 13:30 мск.

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