«Сибирь» в овертайме обыграла «Автомобилист» в третьем матче серии плей-офф

В третьем матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Восточной конференции «Сибирь» принимала екатеринбургский «Автомобилист». Матч закончился победой хозяев – 4:3 ОТ. Счёт в серии – 3-0.
«Сибирь» открыла счёт на 8-й минуте. Отличился Юусо Пуустинен. Баллы за результативные передачи в этом эпизоде на свой счёт записали Александр Шаров и Юрки Йокипакка. Менее двух минут потребовалось «Автомобилисту», чтобы отыграться. Большинство реализовал Максим Березин. Ему ассистировали Павел Дацюк и Георгий Белоусов. Ещё через 2 минуты хозяева вновь вышли вперёд. Пуустинен оформил дубль после передач Микаэля Руохомаа и Йокипакки. В середине второй двадцатиминутки гости опять сравняли счёт. Ворота Харри Сятери поразил Питер Холланд (Найджел Доус, Александр Кучерявенко). На 46-й минуте Пуустинен с передач Йокипакки и Шарова забросил свою третью шайбу в матче. В концовке «Автомобилист» в меньшинстве смог отыграться. Джефф Плэтт отличился после паса Никиты Трямкина. Победу «Сибири» в овертайме принёс точный бросок Никиты Шашкова.
Напомним, первые две игры завершились победами «Сибири» — 2:0, 1:0 ОТ.
Следующий матч серии команды проведут 8 марта в Новосибирске. Начало – в 13:30 мск.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео доступно на сайте КХЛ.
- 6 марта 2020
-
18:46
-
18:35
-
18:32
-
18:21
-
18:06
-
17:38
-
17:18
-
17:07
-
16:37
-
16:26
-
16:22
-
16:14
-
16:00
-
15:45
-
15:33
-
15:15
-
15:00
-
14:33
-
14:13
-
14:10
-
13:45
-
13:21
-
13:10
-
13:00
-
12:43
-
12:20
-
12:01
-
11:45
-
11:30
-
11:05
-
10:33
-
10:15
-
10:00
-
09:34
-
09:26