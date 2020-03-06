Мартемьянов: что значит дождались отдачи от легионеров? У них моменты в каждом матче

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги проигранного третьего матча серии плей-офф с новосибирской «Сибирью» (4:3 ОТ).
«Хороший напряжённый матч. «Сибирь» проявила больше упорства на чужом пятачке. Мы смогли забить третью шайбу, но в итоге пропустили. Рук не опускаем, будем биться до конца, там уже будет видно.
Какие слова буду говорить команде при счёте в серии 0-3? Ну вам-то я точно не скажу, что я буду говорить. Сядем поговорим, будем дальше двигаться. Найдём что сказать, мир не рухнул. После матча на такие вопросы не отвечают. Может ли Голышев сыграть в этой серии? Он приехал с командой. Возможно, что сыграет.
Переубедила ли меня эта серия в том, что атаки сходу менее действенны, чем позиционные? Ну как переубедила… Вы статистику почитайте и увидите, что атаки сходу приносят больше голов, чем позиционные. Это зависит от нашей обороны, соперник играет очень строго.
Мы дождались от легионерского звена хотя бы какой-то отдачи? Что значит хотя бы какой-то отдачи? У парней постоянно есть моменты, забить не могут. Вот и всё. Вратарь у «Сибири» здорово играет, это однозначно. Ребята в обороне пластаются, очень много блокированных бросков, причём не только телом, но и клюшкой, на пятак не пускают. Игроков соперника там всегда больше, чем нас. Они более активно играют в этом плане. Забили — молодцы, ещё забивать надо», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
Счёт в серии между «Сибирью» и «Автомобилистом» 3-0 в пользу новосибирцев.
- 6 марта 2020
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