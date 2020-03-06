«Динамо» забросило 3 шайбы в ворота «Спартака» к пятой минуте матча

В третьем матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Западной конференции встречаются московские «Спартак» и «Динамо» (счёт 1:3, идёт первый период).
«Динамо» забросило первую шайбу уже на 53-й секунде. Игорь Полыгалов отличился с передачи Даниила Тарасова. На четвёртой минуте Кирилл Лямин после паса Тарасова и Шипачёва реализовал большинство. Тренер «Спартака» Олег Знарок после этого сразу заменил голкипера. Юлиус Гудачек второй раз за серию покинул ворота красно-белых. Его заменил Никита Беспалов. И тут же «Динамо» забросило вновь. Иван Муранов уже к пятой минуте сделал счёт 3:0. Через несколько минут «Спартак» смог отыграть одну шайбу — Зубов выкатился с правого края и бросил в дальний угол.
«Динамо» (Москва):
Бочаров (Ерёменко);
Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;
Лямин — Миронов, Тарасов — Полыгалов — Индрашис;
Зайцев — Григорьев, Брюквин — Игумнов — Алексеев;
Прибыльский, Огурцов, Муранов — Ефремов — Кулёмин.
«Спартак»:
Гудачек (Беспалов);
И. Вишневский — Херсли, Фёдоров — Ганзл — Никонцев;
Рылов — Д. Вишневский, Карсумс — Зубов — Даугавиньш;
Тришин — Кутейкин, Галимов — Малыхин — Хохлачёв;
Мусин, Никишин, Котляревский — Юньков — Цыплаков.
- 6 марта 2020
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