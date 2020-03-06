Квартальнов: у «Нефтехимика» было не так много шансов в третьем периоде, и вот тут «бам»!

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу своей команды в третьем матче серии плей-офф с нижнекамским «Нефтехимиком» (2:1 ОТ).

«Очень тяжёлая игра, жаль, что не дотерпели в основное время. У «Нефтехимика» было не так много шансов в третьем периоде, и вот тут «бам»! Два периода шла очень интересная, равная игра. В овертайме мы дожали соперника, хотя и сильно боялись его контратаки. Но, хорошо, что всё закончилось нашей победой», — приводит слова Квартальнова официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

«Ак Барс» ведёт в серии со счётом 3-0. Первые две игры завершились крупными победами казанцев — 4:1 и 5:1.



Следующий матч серии команды проведут 8 марта в Нижнекамске на «Нефтехим Арене». Начало – в 17:00 мск.