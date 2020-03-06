Крикунов: начали за здравие, закончили за упокой. Счёт 3:0 загубил «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал поражение своей команды в третьем матче серии плей-офф со «Спартаком» (4:5 ОТ).
«Начали за здравие, закончили за упокой. Начали хорошо, сыграли на контратаках, повели — 3:0. И, видимо, загубил нас этот счёт. Говорили ребятам, что играть ещё целый матч, но они успокоились. Говорили им, что соперник не сдастся и будет бороться, но, к сожалению, плохо мы им это объяснили. Так и проиграли в общем-то. Когда ломается психология, тогда ломается и тактика.
В третьем периоде и «Спартак» был хорош, и психология, да. Решили сохранить победный счёт, поэтому и не бросали по воротам, хотели что-то разыграть. В итоге прижались к воротам, поэтому так сыграли.
Бочарова поставили, потому что думали, что Ваня на свежести сыграет хорошо. Тарасова выпускали в первом звене в овертайме, потому что он иногда хорошо играл с ними. Думали, что Индрашис посвежее, поэтому и поставили вместо Пулккинена», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 6 марта 2020
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