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Немировски — о третьем матче с ЦСКА: с самого начала и до конца это была наша лучшая игра

Немировски — о третьем матче с ЦСКА: с самого начала и до конца это была наша лучшая игра
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал поражение своей команды в третьем матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с московским ЦСКА (1:2 ОТ)

«Очень тяжело сейчас. Мы хорошо играли, создали много моментов. Очень обидно. С самого начала и до конца это сегодня была наша лучшая игра. К сожалению, уступили в овертайме. Все понимали, что будет сложно победить, а сейчас – еще сложнее. Но мы не опускаем голову, готовимся дальше», — приводит слова Немировски официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, первые две игры завершились победами «армейцев» с одинаковым счётом — 3:0.

Следующий матч серии команды проведут 8 марта в Нижнем Новгороде. Начало – в 17:00 мск.

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