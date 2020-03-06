Немировски — о третьем матче с ЦСКА: с самого начала и до конца это была наша лучшая игра

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал поражение своей команды в третьем матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с московским ЦСКА (1:2 ОТ)



«Очень тяжело сейчас. Мы хорошо играли, создали много моментов. Очень обидно. С самого начала и до конца это сегодня была наша лучшая игра. К сожалению, уступили в овертайме. Все понимали, что будет сложно победить, а сейчас – еще сложнее. Но мы не опускаем голову, готовимся дальше», — приводит слова Немировски официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



Напомним, первые две игры завершились победами «армейцев» с одинаковым счётом — 3:0.



Следующий матч серии команды проведут 8 марта в Нижнем Новгороде. Начало – в 17:00 мск.

