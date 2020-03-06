Немировски — о третьем матче с ЦСКА: с самого начала и до конца это была наша лучшая игра
Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал поражение своей команды в третьем матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с московским ЦСКА (1:2 ОТ)
«Очень тяжело сейчас. Мы хорошо играли, создали много моментов. Очень обидно. С самого начала и до конца это сегодня была наша лучшая игра. К сожалению, уступили в овертайме. Все понимали, что будет сложно победить, а сейчас – еще сложнее. Но мы не опускаем голову, готовимся дальше», — приводит слова Немировски официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
Напомним, первые две игры завершились победами «армейцев» с одинаковым счётом — 3:0.
Следующий матч серии команды проведут 8 марта в Нижнем Новгороде. Начало – в 17:00 мск.
Читайте также
- 7 марта 2020
-
00:10
- 6 марта 2020
-
23:53
-
23:45
-
23:39
-
23:35
-
23:29
-
23:26
-
23:18
-
23:09
-
22:53
-
22:53
-
22:14
-
21:46
-
21:14
-
21:05
-
20:46
-
20:29
-
20:21
-
20:09
-
20:03
-
20:00
-
19:57
-
19:54
-
19:53
-
19:51
-
19:28
-
19:05
-
18:46
-
18:35
-
18:32
-
18:21
-
18:06
-
17:38
-
17:18
-
17:07
Партнерский контент