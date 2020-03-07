Котляревский — о голе в ворота «Динамо»: сначала не понял, но потом осознал, что произошло

22-летний нападающий московского «Спартака» Михаил Котляревский, ставший автором победной заброшенной шайбы в овертайме, подвёл итоги третьего матча серии плей-офф Кубка Гагарина с московским «Динамо» (5:4 ОТ).
«Когда шайба зашла в ворота – сначала не понял, только потом осознал, что произошло. Во время просмотра особо не нервничал – видно было, что вратарь либо не сдвигал ворота, либо сдвинул уже после гола. Был уверен, что всё будет в порядке. В таких матчах вообще нельзя опускать руки, неважно, какой счёт. Что произошло на старте? Очень быстро всё случилось. Хорошо, что нашли в себе силы вернуться в игру и победить. Перед решающим голом чуть было не выскочил шестым на лёд, но со скамейки вовремя крикнули.
Этот камбэк может стать переломным моментом в серии для «Спартака? Может быть. Всё только начинается», — приводит слова Котляревского официальный сайт КХЛ.
«Динамо» ведёт в серии со «Спартаком» — 2-1. Следующая игра состоится 8 марта. Начало — в 17:00 мск.
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