Ничушкин забросил 13-ю шайбу в сезоне

На стадионе «Роджерс-Арена» в канадском Ванкувере проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ванкувер Кэнакс» и «Колорадо Эвеланш». На момент написания новости идёт второй период, счёт 4:3 в пользу «Ванкувера».
Третью шайбу «Колорадо» в матче забросил российский нападающий Валерий Ничушкин. Этот гол стал для него 13-м в текущем сезоне. Всего на его счету 27 (13+14) очков. За всю карьеру в НХЛ Ничушкин провёл 285 матчей, в которых набрал 101 (36+65) очко.
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Ничушкин стал игроком «Колорадо» в 2019 году. В 2013 году он был выбран в первом раунде драфта под общим 10-м номером клубом «Даллас Старз», за который играл с 2013 по 2016 и с 2018 по 2019 годы. В КХЛ выступал за «Трактор», «Динамо» и ЦСКА.
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