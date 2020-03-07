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«Виннипег» Куликова разгромил «Вегас»

«Виннипег» Куликова разгромил «Вегас»
Хоккей / НХЛ 0

«Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги принимал «Вегас Голден Найтс». Игра состоялась на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Голы в составе «Виннипега» забили Николай Элерс, Патрик Лайне, Кайл Коннор и Мэтью Перро. Российский защитник «Джетс» Дмитрий Куликов провёл на льду 21 минуту и шесть секунд, результативными действиями не отметился.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

«Виннипег Джетс» занимает четвёртое место в Центральном дивизионе Западной конференции, «Вегас» лидирует в Тихоокеанском дивизионе. Дмитрий Куликов в 2009 году был выбран клубом «Флорида Пантерз» в первом раунде драфта под общим 14-м номером. За «Виннипег» выступает с 2017 года.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2020, суббота. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Элерс (Лайне, Икин) – 00:32' (5x5)   2:0 Лайне (Пионк, Уилер) – 04:41' (5x4)   3:0 Коннор (Рослович) – 18:10' (5x5)   4:0 Перро (Моррисси, Элерс) – 34:00' (5x4)
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