«Виннипег» Куликова разгромил «Вегас»

«Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги принимал «Вегас Голден Найтс». Игра состоялась на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
Голы в составе «Виннипега» забили Николай Элерс, Патрик Лайне, Кайл Коннор и Мэтью Перро. Российский защитник «Джетс» Дмитрий Куликов провёл на льду 21 минуту и шесть секунд, результативными действиями не отметился.
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«Виннипег Джетс» занимает четвёртое место в Центральном дивизионе Западной конференции, «Вегас» лидирует в Тихоокеанском дивизионе. Дмитрий Куликов в 2009 году был выбран клубом «Флорида Пантерз» в первом раунде драфта под общим 14-м номером. За «Виннипег» выступает с 2017 года.
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