Форвард «Барыса» Старченко: пока не очень выполняем задачу выключения звена Мозякина

Нападающий «Барыса» Роман Старченко поделился ожиданиями от четвёртого матча серии первого раунда плей-офф с магнитогорским «Металлургом». Пока счёт в серии 2-1 в пользу казахстанского клуба.

«Думаю, что в плей-офф команды больше внимания уделяют игре в обороне. Неважно, победа со счётом 1:0 или 5:0. Это победа, которая приближает тебя к успеху по итогам серии. Забить больше всегда приятно, но это не главная цель.

В нашей команде все лидеры. Нет такого, что кто-то должен забивать голы, а кто-то обороняться. Все звенья выходят с одинаковым заданием, несут нагрузку в атаке и работают в защите. Поэтому даже если я не набираю очки, помогаю команде любыми другими способами. Командный успех — это главное.

«Барыс» свежее «Металлурга» физически? У всех были одинаковые условия в плане подготовки к плей-офф. Просто каждая команда играет в удобном ей темпе.



Сергей Мозякин забил два гола в этой серии. Значит, пока не очень выполняем задачу выключения его звена. Но помимо Мозякина в команде много мастеров. В каждой смене мы должны быть собраны и на сто процентов сконцентрированы.

У «Барыса» на каждый матч настрой запредельный. Иногда удаётся конвертировать его в положительный результат. Иногда, к сожалению, нет. После поражения (0:3) во втором матче мы просто посмотрели видео, разобрали допущенные ошибки и постарались исключить их.

Может ли голкипер «Магнитки» Василий Кошечкин поплыть после курьёзной шайбы в овертайме третьего матча? Это опытный вратарь, выигравший большое количество титулов, в том числе два Кубка Гагарина. Не уверен, что этот гол выбьет его из колеи», — приводят слова Старченко «Известия».