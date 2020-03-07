Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Йокерит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

В матче с «Ванкувером» у «Колорадо» вышла тройка россиян Наместников — Ничушкин — Каменев

В матче с «Ванкувером» у «Колорадо» вышла тройка россиян Наместников — Ничушкин — Каменев
Хоккей / НХЛ 0

Тренеры «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (3:6) опробовали тройку российских нападающих Владислав НаместниковВалерий НичушкинВладислав Каменев во второй спецбригаде большинства.

Россияне вместе появились на льду во время одной из попыток «Эвеланш» реализовать большинство в первом периоде. Они провели на льду около минуты, но не впечатлили тренерский штаб. Больше в таком сочетании нападающие не играли.

Ничушкин на девятой минуте второго периода забросил шайбу в ворота «Ванкувер Кэнакс. Это 13-й в сезоне и первый гол с 17 февраля (восемь матчей).

Наместников вновь весь матч провёл в тройке с Габриэлем Ландескогом и Натаном Маккинноном. Он закончил игру без результативных действий с показателем полезности «+2», заработав два удаления.

Каменев провёл на площадке 6 минут 26 секунд. Во втором периоде у него был великолепный шанс забить первый с 19 ноября 2019 года гол, но на добивании он не смог переиграть Тэтчера Демко. Каменев закончил матч с показателем полезности «-1».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020