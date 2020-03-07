В матче с «Ванкувером» у «Колорадо» вышла тройка россиян Наместников — Ничушкин — Каменев

Тренеры «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (3:6) опробовали тройку российских нападающих Владислав Наместников — Валерий Ничушкин — Владислав Каменев во второй спецбригаде большинства.



Россияне вместе появились на льду во время одной из попыток «Эвеланш» реализовать большинство в первом периоде. Они провели на льду около минуты, но не впечатлили тренерский штаб. Больше в таком сочетании нападающие не играли.

Ничушкин на девятой минуте второго периода забросил шайбу в ворота «Ванкувер Кэнакс. Это 13-й в сезоне и первый гол с 17 февраля (восемь матчей).

Наместников вновь весь матч провёл в тройке с Габриэлем Ландескогом и Натаном Маккинноном. Он закончил игру без результативных действий с показателем полезности «+2», заработав два удаления.

Каменев провёл на площадке 6 минут 26 секунд. Во втором периоде у него был великолепный шанс забить первый с 19 ноября 2019 года гол, но на добивании он не смог переиграть Тэтчера Демко. Каменев закончил матч с показателем полезности «-1».