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«Локомотив» обыграл «Йокерит», сократив отставание в серии

«Локомотив» обыграл «Йокерит», сократив отставание в серии
Хоккей / КХЛ 0

Ярославский «Локомотив» на домашней площадке победил финский «Йокерит» со счётом 4:3 в четвёртом матче серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «джокеров», следующий матч противостояния пройдёт в Хельсинки.

Счёт в матче был открыт в концовке первого периода, заброшенной шайбой отметился нападающий «Йокерита» Марко Анттила. В середине второго периода «железнодорожники» отыгрались и вышли вперёд, по голу забили защитник Никита Черепанов и форвард Артур Каюмов. На 42-й минуте «Локомотив» упрочил преимущество усилиями форварда Егора Аверина. На 54-й минуте «Йокерит» сократил отставание до минимума, удачный бросок сделал Брайан О'Нилл. На 56-й минуте гол забил форвард «Локомотива» Стефан Да Коста. В концовке «Йокерит» отыграл одну шайбу, но сравнять счёт не сумел.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
07 марта 2020, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 3
Йокерит
Хельсинки
0:1 Анттила (О'Нилл, Пильстрём) – 19:48' (5x5)   1:1 Черепанов – 28:45' (5x5)   2:1 Каюмов – 30:22' (5x5)   3:1 Аверин (Ткачёв, Да Коста) – 41:34' (5x5)   3:2 Регин (Йоэнсуу, О'Нилл) – 53:38' (5x5)   4:2 Да Коста (Алексеев) – 55:51' (5x3)   4:3 Хаапала – 59:34' (6x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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