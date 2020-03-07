Семёнов: с первых секунд «Салават» задал тон, но потом пропустил обидные голы

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Семёнов подвёл итоги матча с «Авангардом» (1:5, 2-2 в серии).



«С первых секунд матча мы задали тон, но затем пропустили очень обидные голы. С такой командой как «Авангард» тяжело отыграться со счёта 0:3, но мы старались, бились. Время у нас было, но шайба просто сегодня не хотела идти.



В чём причина слабых первых периодов у команды? Будем разбирать. Вышли сегодня заряженными, много играли в зоне соперника, но пропустили обидные шайбы. Как сегодня было в плане эмоций? Всё было хорошо, это же плей-офф. Не думаю, что кто-то был чем-то недоволен. Все были заряженными, выходили и бились.



Соперник сыграл по другому? Конечно, они были более заряженными, но им сегодня больше повезло. Счёт в серии 2-2, едем в Балашиху, будет интересно. Предполагаю, что серия будет длинной, мы будем заряжены и постараемся выиграть следующую игру», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.

«Салават» почувствовал себя фаворитом серии. К середине матча его громили 5:0 «Авангард» уверенно разобрался с уфимцами и сравнял счёт в противостоянии.