Семёнов: с первых секунд «Салават» задал тон, но потом пропустил обидные голы

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Семёнов подвёл итоги матча с «Авангардом» (1:5, 2-2 в серии).
«С первых секунд матча мы задали тон, но затем пропустили очень обидные голы. С такой командой как «Авангард» тяжело отыграться со счёта 0:3, но мы старались, бились. Время у нас было, но шайба просто сегодня не хотела идти.
В чём причина слабых первых периодов у команды? Будем разбирать. Вышли сегодня заряженными, много играли в зоне соперника, но пропустили обидные шайбы. Как сегодня было в плане эмоций? Всё было хорошо, это же плей-офф. Не думаю, что кто-то был чем-то недоволен. Все были заряженными, выходили и бились.
Соперник сыграл по другому? Конечно, они были более заряженными, но им сегодня больше повезло. Счёт в серии 2-2, едем в Балашиху, будет интересно. Предполагаю, что серия будет длинной, мы будем заряжены и постараемся выиграть следующую игру», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.
- 7 марта 2020
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