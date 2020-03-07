СКА одолел «Витязь» в третьем овертайме и выиграл серию со счётом 4-0

Подольский «Витязь» на домашней площадке проиграл петербургскому СКА со счётом 2:3 ОТ в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Таким образом, «Витязь» проиграл серию со счётом 0-4 и выбыл из плей-офф.
Команде гостей удалось быстро открыть счёт — уже на 48-й секунде заброшенной шайбой отметился защитник Антон Белов. «Витязь» отыгрался в концовке первого периода, гол в свой актив записал защитник Вилле Лаюнен. Следующего гола болельщикам пришлось ждать до 44-й минуты, когда команда хозяев вышла вперёд усилиями нападающего Алексея Макеева. Через десять минут СКА восстановил равновесие на табло, удачный бросок выполнил форвард Сергей Плотников. Встреча перешла в овертайм. Первые два овертайма прошли без голов, а на 114-й минуте Лукас Бенгтссон принёс победу СКА.
- 7 марта 2020
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