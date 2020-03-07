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СКА одолел «Витязь» в третьем овертайме и выиграл серию со счётом 4-0

СКА одолел «Витязь» в третьем овертайме и выиграл серию со счётом 4-0
Хоккей / КХЛ 0

Подольский «Витязь» на домашней площадке проиграл петербургскому СКА со счётом 2:3 ОТ в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Таким образом, «Витязь» проиграл серию со счётом 0-4 и выбыл из плей-офф.

Команде гостей удалось быстро открыть счёт — уже на 48-й секунде заброшенной шайбой отметился защитник Антон Белов. «Витязь» отыгрался в концовке первого периода, гол в свой актив записал защитник Вилле Лаюнен. Следующего гола болельщикам пришлось ждать до 44-й минуты, когда команда хозяев вышла вперёд усилиями нападающего Алексея Макеева. Через десять минут СКА восстановил равновесие на табло, удачный бросок выполнил форвард Сергей Плотников. Встреча перешла в овертайм. Первые два овертайма прошли без голов, а на 114-й минуте Лукас Бенгтссон принёс победу СКА.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
07 марта 2020, суббота. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 3
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Белов (Бенгтссон, Ткачёв) – 00:48' (5x5)   1:1 Лаюнен (Бывальцев, Ержабек) – 18:11' (5x4)   2:1 Макеев (Бывальцев) – 43:53' (5x5)   2:2 Плотников (Кемппайнен, Кетов) – 53:12' (5x5)   2:3 Бенгтссон (Бурдасов, Ткачёв) – 113:27' (5x4)
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