У Малкина 11 сезонов с 70+ очками. Из действующих игроков больше только у Торнтона

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой в третьем периоде встречи с «Вашингтон Кэпиталз» (2:5). Россиянин забросил 22-ю шайбу в сезоне и добрался до отметки в 70 (22+48) очков.
Малкин добрался до отметки в 70+ очков за сезон в 11-й раз в карьере. Столько же подобных сезонов есть в активе его одноклубника Сидни Кросби и российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Из действующих игроков больше сезонов с 70+ очками только у нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтона — 12.
«Столичные» открыли счёт уже на второй минуте встречи с «Питтсбургом», заброшенной шайбой отметился нападающий Ник Дауд. На 17-й минуте подопечные Тодда Рирдена упрочили преимущество, удачный бросок в свой актив записал форвард Никлас Бекстрём. Через полторы минуты нападающий «Вашингтона» Рихард Паник превратил счёт в 3:0. На старте третьего периода Дауд сделал дубль. На 46-й минуте «Питтсбург» размочил счёт усилиями своего капитана Сидни Кросби. Вскоре соперники обменялись голами, авторами которых стали Малкин и Ти Джей Оши. Больше в матче шайб заброшено не было.
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