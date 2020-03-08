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Дацюк стал четвёртым по возрасту игроком, забившим гол в матче КХЛ

Дацюк стал четвёртым по возрасту игроком, забившим гол в матче КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

В четвёртом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ «Сибирь» принимает «Автомобилист» (1:3, завершён второй период). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Гости открыли счёт в матче на старте второго периода усилиями Георгия Белоусова. Спустя пять минут вновь отличилось второе звено уральской команды. На сей раз автором гола стал 41-летний Павел Дацюк. Тренерский штаб «Сибири» брал запрос на положение вне игры, однако после видеопросмотра взятие ворот было подтверждено, а хозяева остались в меньшинстве.

Дацюк стал четвёртым по возрасту (41 год и 232 дня) игроком, забившим гол в матче КХЛ. Рекорд принадлежит тренеру «Авангарда» Вячеславу Козлову, который забил за «Атлант» в возрасте 42 лет и 254 дней. Второе место занимает Сергей Фёдоров (42 года и 100 дней), топ-3 замыкает Олег Петров (41 год и 265 дней).

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