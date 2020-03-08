Капризов: не всегда получалось не обращать внимания на активность болельщиков «Торпедо»

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов поделился впечатлениями от серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с нижегородским «Торпедо» — 4-0. «Армейцы» выиграли четвёртый матч в овертайме со счётом 3:2. Капризов забросил решающую шайбу.



«Хорошая игра, здорово, что смогли проявить характер – сравняли счёт и выиграли в овертайме. Серия тоже вышла очень напряжённой. Все игры это показали. Особенно последние две. Это были хорошие матчи и для болельщиков, и для самих игроков.

В чём трудность игры в «Нагорном»? Здесь здорово болельщики поддерживают команду, они гонят своих хоккеистов. Это все знают, мы старались концентрироваться на своей игре и не обращать на это внимания. Не всегда это получалось, слава богу, что выиграли.

В конце матча команда отправилась к гостевому сектору и поблагодарила их? Наших болельщиков всегда слышно. Спасибо им огромное. Ждём всегда.

Как прокомментирую свой победный гол? Ничего такого. Здорово, что заработали большинство. Мне отдали хороший пас, а я просто бросил», — приводит слова Капризова официальный сайт ЦСКА.