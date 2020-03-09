2 очка Наместникова помогли «Колорадо» обыграть «Сан-Хосе»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе победителей отличились Натан Маккиннон, Габриэль Ландеског, Йоонас Донской и ещё одну шайбу забросил российский нападающий Владислав Наместников. Также на его счету результативная передача. Нападающий Валерий Ничушкин завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Форвард Владислав Каменев не отметился результативными действиями.

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В составе «Сан-Хосе» забили Джон Торнтон, Мелькер Карлссон и Ноа Грегор. Российский защитник Николай Кныжов результативными действиями не отметился.

«Сан-Хосе» потерпел третье поражение подряд. «Колорадо» в свою очередь одержал первую победу после двух поражений.