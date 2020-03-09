Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

2 очка Наместникова помогли «Колорадо» обыграть «Сан-Хосе»

2 очка Наместникова помогли «Колорадо» обыграть «Сан-Хосе»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе победителей отличились Натан Маккиннон, Габриэль Ландеског, Йоонас Донской и ещё одну шайбу забросил российский нападающий Владислав Наместников. Также на его счету результативная передача. Нападающий Валерий Ничушкин завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Форвард Владислав Каменев не отметился результативными действиями.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

В составе «Сан-Хосе» забили Джон Торнтон, Мелькер Карлссон и Ноа Грегор. Российский защитник Николай Кныжов результативными действиями не отметился.

«Сан-Хосе» потерпел третье поражение подряд. «Колорадо» в свою очередь одержал первую победу после двух поражений.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 марта 2020, понедельник. 05:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Торнтон (Кейн, Майер) – 11:16' (5x4)   1:1 Маккиннон (Ландеског, Комфер) – 16:17' (5x4)   1:2 Ландеског (Маккиннон, Наместников) – 21:59' (5x5)   2:2 Карлссон (Сёренсен) – 23:41' (5x5)   2:3 Наместников (Ландеског, Маккиннон) – 28:41' (5x5)   2:4 Донской (Комфер, Джонсон) – 55:27' (5x5)   3:4 Грегор (Майер, Лабанк) – 59:16' (6x4)
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020