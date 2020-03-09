«Чикаго» — «Сент-Луис»: Каджула и Данн устроили драку

Клуб «Сент-Луис Блюз» на выезде обыграл «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 2:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



Во втором периоде хоккеисты чуть не устроили массовую драку. Судьи не позволили состояться массовой потасовке, позволив подраться только нападающему «индейцев» Дрейку Каджуле и защитнику «блюзменов» Винсу Данну. В первой половине боя Каджула нанёс несколько безответных ударов, но вскоре Данн дождался удобного момента, нанёс несколько ударов и повалил оппонента на лёд.

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Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги