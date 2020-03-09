Салливан — о кризисе «Питтсбурга»: ответы находятся внутри раздевалки
Главный тренер клуба «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан после поражения от поражения во встрече с «Каролиной Харрикейнз» (2:6) поделился мнением о полосе неудач клуба. «Пингвины» проиграли восемь из десяти последних матчей. «Питтсбург» отстал от лидеров Столичного дивизиона «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфии Флайерз» на пять очков.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020
«Ответы находятся внутри раздевалки. Нам просто нужно правильно относиться к делу, тогда у нас получится из этого выбраться. Надо полагаться друг на друга. Надо верить друг другу. Всё сводится к отношению и уровню энтузиазма», — приводит слова Салливана официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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