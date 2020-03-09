Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Салливан — о кризисе «Питтсбурга»: ответы находятся внутри раздевалки

Салливан — о кризисе «Питтсбурга»: ответы находятся внутри раздевалки
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер клуба «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан после поражения от поражения во встрече с «Каролиной Харрикейнз» (2:6) поделился мнением о полосе неудач клуба. «Пингвины» проиграли восемь из десяти последних матчей. «Питтсбург» отстал от лидеров Столичного дивизиона «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфии Флайерз» на пять очков.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020

«Ответы находятся внутри раздевалки. Нам просто нужно правильно относиться к делу, тогда у нас получится из этого выбраться. Надо полагаться друг на друга. Надо верить друг другу. Всё сводится к отношению и уровню энтузиазма», — приводит слова Салливана официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020