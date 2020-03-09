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«Барыс» победил «Магнитку» в пятом матче и выиграл серию со счётом 4-1

«Барыс» победил «Магнитку» в пятом матче и выиграл серию со счётом 4-1
Хоккей / КХЛ 0

В пятом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Восточной конференции «Барыс» в Нур-Султане принимал магнитогорский «Металлург». Матч закончился победой хозяев — 5:2. Казахстанский клуб выиграл серию — 4-1.

У «Барыса» в этом матче по две шайбы на счету Антона Сагадеева и Павла Акользина. Один раз в составе казахстанской команды отличился Даррен Диц. У «Металлурга» шайбы забросили Николай Кулёмин и Артём Минулин.

Статистика матча. Броски: 43-39; броски в створ: 28-19; голы: 5-2; вбрасывания: 26-20; блокированные броски: 14-10; силовые приёмы: 3-9; время в атаке: 09:28-10:42; штраф: 4-4.

Напомним, стартовые две встречи серии проходили в Нур-Султане. В первой казахстанская команда взяла верх – 4:0. Во второй сильнее был «Металлург» — 3:0. После этого серия переехала в Магнитогорск, где «Барысу» удалось одержать две победы – 2:1 ОТ, 2:0.

«Барыс» стал четвёртым участником второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Ранее свои серии выиграли питерский СКА, казанский «Ак Барс» и московский ЦСКА.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
09 марта 2020, понедельник. 14:00 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
5 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Сагадеев (Петухов) – 03:08' (5x5)   1:1 Кулёмин (Локтионов, Мозякин) – 05:16' (5x5)   2:1 Диц (Сагадеев, Гурков) – 05:47' (5x5)   3:1 Сагадеев (Петухов) – 14:24' (5x5)   4:1 Акользин (Шестаков, Бойд) – 25:31' (5x5)   4:2 Минулин (Мозякин, Пивцакин) – 28:01' (5x5)   5:2 Акользин (Виделль, Сведберг) – 59:40' (en)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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