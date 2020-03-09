Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Салават» крупно обыграл «Авангард» в пятом матче и повёл в серии плей-офф – 3-2

«Салават» крупно обыграл «Авангард» в пятом матче и повёл в серии плей-офф – 3-2
Хоккей / КХЛ 0

В пятом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Восточной конференции омский «Авангард» в Балашихе принимал «Салават Юлаев». Матч закончился победой гостей — 6:3. Уфимский клуб повёл в серии — 3-2.

У «Салавата» в этом матче дубль на счету Петра Хохрякова. По шайбе забросили, Филип Ларсен, Владимир Жарков, Сакари Маннинен и Владислав Картаев. В составе «Авангарда» отличились Павел Дедунов, Вилле Покка и Сергей Шумаков.

Напомним, стартовые две встречи серии проходили в Балашихе. В первой омская команда взяла верх – 5:2. Во второй сильнее был «Салават» — 3:2 ОТ. После этого серия переехала в Уфу, где команды также обменялись победами. «Салават Юлаев» выиграл в третьем матче – 6:3, «Авангард» был сильнее в четвёртом – 5:1.

Шестой матч в этой серии состоится 11 марта в Уфе.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
09 марта 2020, понедельник. 17:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 6
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Дедунов (Покка) – 05:22' (4x5)   1:1 Хохряков (Крикунов, Кадейкин) – 06:16' (5x4)   2:1 Покка (Емелин) – 22:33' (5x5)   2:2 Ларсен (Маннинен, Умарк) – 30:15' (5x4)   2:3 Жарков (Кадейкин, Арзамасцев) – 34:42' (5x5)   2:4 Маннинен (Ларсен, Умарк) – 45:22' (5x5)   2:5 Картаев – 48:00' (4x5)   2:6 Хохряков (Жарков) – 55:20' (5x5)   3:6 Широков (Кошелев) – 57:28' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020