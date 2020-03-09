«Салават» крупно обыграл «Авангард» в пятом матче и повёл в серии плей-офф – 3-2

В пятом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Восточной конференции омский «Авангард» в Балашихе принимал «Салават Юлаев». Матч закончился победой гостей — 6:3. Уфимский клуб повёл в серии — 3-2.
У «Салавата» в этом матче дубль на счету Петра Хохрякова. По шайбе забросили, Филип Ларсен, Владимир Жарков, Сакари Маннинен и Владислав Картаев. В составе «Авангарда» отличились Павел Дедунов, Вилле Покка и Сергей Шумаков.
Напомним, стартовые две встречи серии проходили в Балашихе. В первой омская команда взяла верх – 5:2. Во второй сильнее был «Салават» — 3:2 ОТ. После этого серия переехала в Уфу, где команды также обменялись победами. «Салават Юлаев» выиграл в третьем матче – 6:3, «Авангард» был сильнее в четвёртом – 5:1.
Шестой матч в этой серии состоится 11 марта в Уфе.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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