Картаев: «Салават» разозлило домашнее поражение, решили реабилитироваться

Нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Картаев поделился впечатлениями от пятого матча серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с омским «Авангардом» (6:3).

«У меня сегодня два раза получилось хорошо перехватить шайбу. Убежал, поймал «Авангард» на ошибке. Не следил за тем, сколько лет я не забивал в плей-офф. Просто настраивался на игру, работал на команду и результат. Наши спецбригады большинства и меньшинства сыграли хорошо. В равных составах старались сдерживать «Авангард», сыграть попроще в своей зоне, не дать сопернику много играть с шайбой. Мы втыкались в оппонентов, играли плотно.

Наверное, нас разозлило недавнее домашнее поражение. Сегодня решили реабилитироваться. Постарались сыграть с первых смен аккуратно и внимательно, с полной концентрацией, чтобы соперник не поймал нас на сменах и не убегал один на один с голкипером», — передаёт слова Картаева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.