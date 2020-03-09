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Картаев: «Салават» разозлило домашнее поражение, решили реабилитироваться

Картаев: «Салават» разозлило домашнее поражение, решили реабилитироваться
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Картаев поделился впечатлениями от пятого матча серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с омским «Авангардом» (6:3).

«У меня сегодня два раза получилось хорошо перехватить шайбу. Убежал, поймал «Авангард» на ошибке. Не следил за тем, сколько лет я не забивал в плей-офф. Просто настраивался на игру, работал на команду и результат. Наши спецбригады большинства и меньшинства сыграли хорошо. В равных составах старались сдерживать «Авангард», сыграть попроще в своей зоне, не дать сопернику много играть с шайбой. Мы втыкались в оппонентов, играли плотно.

Наверное, нас разозлило недавнее домашнее поражение. Сегодня решили реабилитироваться. Постарались сыграть с первых смен аккуратно и внимательно, с полной концентрацией, чтобы соперник не поймал нас на сменах и не убегал один на один с голкипером», — передаёт слова Картаева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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