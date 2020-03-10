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И. Вишневский: «Спартак» правильно сделал, что так рано заменил вратаря

И. Вишневский: «Спартак» правильно сделал, что так рано заменил вратаря
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Спартака» Иван Вишневский подвёл итоги матча с московским «Динамо» (1:4, 2-3 в серии).

«Не использовали свои моменты, скажем так. Надо было забивать большинство, потому что в таких матчах всё зависит от мелочей. Они сегодня справились с нюансами лучше нас. Не хватило концентрации, чтобы закрыть звено Шипачёва. Мелочи, детали, которые делают исход матча.

Правильно заменили так рано вратаря на шестого полевого игрока. Это плей-офф, здесь надо рисковать, на следующий матч ничего не перенесётся. Это сегодня и сейчас.

Будем готовиться к следующему матчу. Мы ничего не слышали об истории с запретом для болельщиков. «Динамо» уже говорит об этом? До них информация быстрее доходит. Как будет, так и будет. Мы играем на победу и знаем, что болельщики будут болеть за нас и за пределами дворца», — передаёт слова Вишневского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Знарок не мог поверить в ошибку Хохлачёва. «Спартак» едва не спасся в концовке с 0:2
Но вместо этого получил ещё два гола в пустые ворота. «Динамо» в шаге от выхода в следующий раунд.
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