Китайский «КРС Ванке Рэйз» победил «Агидель» и стал чемпионом ЖХЛ
В третьем матче финала Женской хоккейной лиги «КРС Ванке Рэйз» одолел «Агидель» со счётом 4:2 и выиграл решающую серию сезона — 3-0.
В юбилейном, пятом сезоне Женской хоккейной лиги приняло участие восемь команд: «Агидель», «Бирюса», «Динамо» Санкт-Петербург, «КРС Ванке Рэйз», СК «Горный», СКИФ, СКСО и «Торнадо».
Регулярный чемпионат «КРС Ванке Рэйз» завершила на втором месте, уступив будущему сопернику по финалу и двукратному чемпиону ЖХЛ «Агидели». Китайская команда набрала в 28 играх 65 очков – на её счету 20 побед в основное время, по одной победе и овертайме и в серии буллитов. «Ванке Рэйз» стала самой результативной командой регулярного чемпионата, забросив соперникам в сумме 109 шайб и пропустив 39.
Читайте также
- 11 марта 2020
-
16:39
-
16:14
-
16:01
-
15:34
-
15:19
-
15:00
-
14:32
-
14:15
-
14:00
-
13:31
-
13:08
-
13:00
-
12:35
-
12:09
-
12:00
-
11:32
-
11:25
-
11:10
-
10:55
-
10:29
-
10:10
-
09:57
-
09:30
-
09:21
-
09:10
-
08:45
-
08:34
-
08:25
-
08:00
-
07:49
-
07:25
-
07:04
-
06:52
-
06:46
-
06:27
Партнерский контент