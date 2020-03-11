Китайский «КРС Ванке Рэйз» победил «Агидель» и стал чемпионом ЖХЛ

В третьем матче финала Женской хоккейной лиги «КРС Ванке Рэйз» одолел «Агидель» со счётом 4:2 и выиграл решающую серию сезона — 3-0.



В юбилейном, пятом сезоне Женской хоккейной лиги приняло участие восемь команд: «Агидель», «Бирюса», «Динамо» Санкт-Петербург, «КРС Ванке Рэйз», СК «Горный», СКИФ, СКСО и «Торнадо».



Регулярный чемпионат «КРС Ванке Рэйз» завершила на втором месте, уступив будущему сопернику по финалу и двукратному чемпиону ЖХЛ «Агидели». Китайская команда набрала в 28 играх 65 очков – на её счету 20 побед в основное время, по одной победе и овертайме и в серии буллитов. «Ванке Рэйз» стала самой результативной командой регулярного чемпионата, забросив соперникам в сумме 109 шайб и пропустив 39.