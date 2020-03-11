Гол «Авангарда» отменили судьи после длительного видеопросмотра

Заброшенную шайбу омского «Авангарда» во втором периоде матча с уфимским «Салаватом Юлаевым» отменили судьи. После длительного видеопросмотра арбитры обнаружили блокировку вратаря.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в «Твиттере».
Составы команд
«Авангард»:
Гарипов (Бобков);
Бондарев — Покка, Потапов — Стась — Грачёв;
Емелин — Франсон, Шумаков — Семёнов — Кошелев;
Манухов — Войнов, Дедунов — Терещенко — Бек;
Яремчук, Андригетто — Макмиллан — Пьянов.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Сергеев — Пашнин, Жарков — Кадейкин — Майоров;
Лисовец — Ларсен, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Кугрышев — Бурмистров — Крикунов;
Алалыкин, Семёнов, Башкиров — Картаев — Гиматов.
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