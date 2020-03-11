Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гол «Авангарда» отменили судьи после длительного видеопросмотра

Гол «Авангарда» отменили судьи после длительного видеопросмотра
Хоккей / КХЛ 0

Заброшенную шайбу омского «Авангарда» во втором периоде матча с уфимским «Салаватом Юлаевым» отменили судьи. После длительного видеопросмотра арбитры обнаружили блокировку вратаря.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в «Твиттере».

Составы команд

«Авангард»:

Гарипов (Бобков);
Бондарев — Покка, Потапов — Стась — Грачёв;
Емелин — Франсон, Шумаков — Семёнов — Кошелев;
Манухов — Войнов, Дедунов — Терещенко — Бек;
Яремчук, Андригетто — Макмиллан — Пьянов.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Сергеев — Пашнин, Жарков — Кадейкин — Майоров;
Лисовец — Ларсен, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Кугрышев — Бурмистров — Крикунов;
Алалыкин, Семёнов, Башкиров — Картаев — Гиматов.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020