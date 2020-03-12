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Глава Союза хоккея Чехии: не могу себе представить, что чемпионат мира состоится

ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Глава Союза хоккея Чехии: не могу себе представить, что чемпионат мира состоится
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Глава Союза хоккея Чехии Томас Кинг считает отмену чемпионата мира 2020 года, который должен состояться в Швейцарии с 8 по 24 мая, наиболее вероятным событием.

«Учитывая то, как складывается ситуация на данный момент, не могу себе представить, что чемпионат мира состоится. Дело не только в месте проведения турнира. Мы должны учитывать условия и меры безопасности в каждой стране. Например, мы уже располагаем информацией, что профсоюз игроков НХЛ не допустит участия игроков в турнире, который пройдёт в Европе.

К тому же в Казахстане введён запрет на выезд за границу. Если их сборная не сможет приехать на чемпионат мира, то в этом случае должна играть сборная Италии, но в той стране уже действует повсеместный карантин. Есть и другие проблемы, так что одно дело — сможет ли Швейцария принять мировое первенство, и совсем другое — кто будет на нём играть», — цитирует Кинга Hokej.cz.

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