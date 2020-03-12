Глава Союза хоккея Чехии: не могу себе представить, что чемпионат мира состоится

Глава Союза хоккея Чехии Томас Кинг считает отмену чемпионата мира 2020 года, который должен состояться в Швейцарии с 8 по 24 мая, наиболее вероятным событием.
«Учитывая то, как складывается ситуация на данный момент, не могу себе представить, что чемпионат мира состоится. Дело не только в месте проведения турнира. Мы должны учитывать условия и меры безопасности в каждой стране. Например, мы уже располагаем информацией, что профсоюз игроков НХЛ не допустит участия игроков в турнире, который пройдёт в Европе.
К тому же в Казахстане введён запрет на выезд за границу. Если их сборная не сможет приехать на чемпионат мира, то в этом случае должна играть сборная Италии, но в той стране уже действует повсеместный карантин. Есть и другие проблемы, так что одно дело — сможет ли Швейцария принять мировое первенство, и совсем другое — кто будет на нём играть», — цитирует Кинга Hokej.cz.
- 12 марта 2020
-
14:45
-
07:40
- 11 марта 2020
-
11:25
- 10 марта 2020
-
12:25
-
09:04
- 9 марта 2020
-
12:51
-
11:43
- 8 марта 2020
-
09:00
- 5 марта 2020
-
12:03
- 4 марта 2020
-
21:04
-
18:28
-
13:12
-
12:15
- 2 марта 2020
-
16:53
-
12:48
- 29 февраля 2020
-
21:33
-
17:11
- 28 февраля 2020
-
18:49
-
13:10
- 27 февраля 2020
-
18:41
- 26 февраля 2020
-
20:18
-
13:00
-
10:20
- 25 февраля 2020
-
23:47
- 18 февраля 2020
-
19:36
-
13:10
- 17 февраля 2020
-
18:17
- 13 февраля 2020
-
15:30
- 11 февраля 2020
-
15:42
- 10 февраля 2020
-
12:37
- 8 февраля 2020
-
19:50
-
17:25
- 7 февраля 2020
-
10:45
- 5 февраля 2020
-
18:19
-
13:37