Глава Союза хоккея Чехии: не могу себе представить, что чемпионат мира состоится

Глава Союза хоккея Чехии Томас Кинг считает отмену чемпионата мира 2020 года, который должен состояться в Швейцарии с 8 по 24 мая, наиболее вероятным событием.

«Учитывая то, как складывается ситуация на данный момент, не могу себе представить, что чемпионат мира состоится. Дело не только в месте проведения турнира. Мы должны учитывать условия и меры безопасности в каждой стране. Например, мы уже располагаем информацией, что профсоюз игроков НХЛ не допустит участия игроков в турнире, который пройдёт в Европе.

К тому же в Казахстане введён запрет на выезд за границу. Если их сборная не сможет приехать на чемпионат мира, то в этом случае должна играть сборная Италии, но в той стране уже действует повсеместный карантин. Есть и другие проблемы, так что одно дело — сможет ли Швейцария принять мировое первенство, и совсем другое — кто будет на нём играть», — цитирует Кинга Hokej.cz.