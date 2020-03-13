Разин останется главным тренером «Северстали» в следующем сезоне КХЛ

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин продолжит работу с череповецким клубом в следующем сезоне. Об этом сообщил сам наставник во время открытой тренировки «сталеваров».
«Да, у меня есть договорённость с президентом клуба. Он сказал, что можно объявлять о том, что я на следующий сезон в команде. Всё обговорено. Единственное, на данный момент не подписано бумаг, но это дело времени. Контракт у меня на один плюс.
На данном этапе я разговариваю от имени генерального менеджера с теми ребятами, которые находятся в команде. Могу сказать, что мы отказываемся всего от трёх ребят. С остальными мы хотим заключить новые соглашения. Отказываемся от голкипера Хакимова, потому что на следующий сезон у нас будет сильная вратарская бригада. Уходят Женька Бодров и Витя Балдаев», — сказал Разин.
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