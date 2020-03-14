И. Морозов: мы в СКА не здороваемся за руку, каждый из своей бутылки пьёт

Нападающий СКА Иван Морозов прокомментировал подготовку команды ко второму раунду плей-офф Кубка Гагарина.



«Всё идёт по плану. Готовимся играть. Жалко, что без зрителей. «Йокерит» — хорошая, мастеровитая команда, хорошо катаются. Могут сыграть хитро, нельзя позволить им этого делать. У нас площадка поменьше, поэтому им в Петербурге будет тяжелее.



Мы не здороваемся за руку, руки чаще моем. Каждый из своей бутылки пьёт, своё полотенце у каждого», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Напомним, финский «Йокерит» в первом раунде плей-офф обыграл ярославский «Локомотив» — 4-2, а СКА выбил из розыгрыша Кубка Гагарина подмосковный «Витязь» (4-0).



Серия СКА — «Йокерит» должна была начаться 17 марта в Санкт-Петербурге. Однако стало известно, что финский клуб отказался от дальнейшего участия в плей-офф КХЛ.



Ранее появилась информация, что соперник СКА по второму раунду плей-офф «Йокерит» отказался от дальнейшего участия в турнире.