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И. Морозов: мы в СКА не здороваемся за руку, каждый из своей бутылки пьёт

И. Морозов: мы в СКА не здороваемся за руку, каждый из своей бутылки пьёт
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий СКА Иван Морозов прокомментировал подготовку команды ко второму раунду плей-офф Кубка Гагарина.

«Всё идёт по плану. Готовимся играть. Жалко, что без зрителей. «Йокерит» — хорошая, мастеровитая команда, хорошо катаются. Могут сыграть хитро, нельзя позволить им этого делать. У нас площадка поменьше, поэтому им в Петербурге будет тяжелее.

Мы не здороваемся за руку, руки чаще моем. Каждый из своей бутылки пьёт, своё полотенце у каждого», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, финский «Йокерит» в первом раунде плей-офф обыграл ярославский «Локомотив» — 4-2, а СКА выбил из розыгрыша Кубка Гагарина подмосковный «Витязь» (4-0).

Серия СКА — «Йокерит» должна была начаться 17 марта в Санкт-Петербурге. Однако стало известно, что финский клуб отказался от дальнейшего участия в плей-офф КХЛ.

Ранее появилась информация, что соперник СКА по второму раунду плей-офф «Йокерит» отказался от дальнейшего участия в турнире.

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