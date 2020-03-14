Яковенко: ограничение числа зрителей выглядит странно. В транспорте ездят миллионы людей

Бывший наставник «Спартака», экс-тренер «Авангарда» и «Трактора» Андрей Яковенко считает, что нет смысла приостанавливать плей-офф и сезон КХЛ должен быть доигран до конца.

«Нагрянувшая проблема с коронавирусом не должна повлечь за собой приостановления розыгрыша Кубка Гагарина. Да, хоккей без зрителей немного не то, но что поделать. Ограничение числа зрителей выглядит несколько странно. В московском метро или других видах транспорта ежедневно ездят миллионы людей. Инфекцию подхватить можно везде. И что теперь? Жизнь останавливается? На мой взгляд, чемпионат должен продолжаться. Если будет ограничение по количеству зрителей, играть без болельщиков. Всё равно ведь будут трансляции», — сказал Яковенко «Чемпионату».