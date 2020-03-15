Вице-президент ИИХФ: не понимаю, почему правительство России ещё не остановило чемпионаты

Вице-президент ИИХФ Калерво Куммола прокомментировал решение «Йокерита» сняться с плей-офф КХЛ из-за коронавируса.

«Я считаю, что «Йокерит» принял абсолютно верное решение. КХЛ необходимо остановить сезон для безопасности граждан. Не понимаю, почему правительство России ещё не приняло такие меры, нужно остановить все национальные чемпионаты. Сейчас здоровье людей важнее чего-либо», – цитирует Куммолу ТАСС.

Власти Финляндии ввели запрет на массовые мероприятия численностью свыше 500 человек из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от вируса скончалось более 5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс. В России на вечер 14 марта официально известно о 59 заразившихся.

Фазель: сезон в КХЛ нужно остановить. Будем реалистами, важно защитить людей