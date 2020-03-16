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Никитин: матчи без зрителей — это как свадьба без невесты

Никитин: матчи без зрителей — это как свадьба без невесты
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин поделился мнением о возможной остановке плей-офф Континентальной хоккейной лиги из-за эпидемии коронавируса.

«Мы поговорили с ребятами. Остаёмся профессионалами, примем любое решение. Остальное уже зависит от лиги.

Я никогда не играл без зрителей. Конечно, это похоже на свадьбу без невесты. Я смотрел матч «Спартака» с «Динамо», по движению создавалось странное ощущение. Десятки тысяч телезрителей? Мы это понимаем и готовимся в штатном режиме. Все это время тренировались. Это наша обязанность, быть готовыми к игре.

Контракты у игроков заканчиваются 30 апреля и сдвинуть сезон нет возможности? Мы не задумываемся об этом. Мы тренируемся, готовимся к игре. Делаем, что от нас зависит. Об остальном не думаем», — цитирует Никитина Sportbox.

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