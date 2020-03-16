Сезон в НХЛ может возобновиться не раньше конца апреля — игрокам высланы новые указания

Национальная хоккейная лига разослала своим хоккеистам новые указания, касающиеся поведения во время эпидемии коронавируса.

Так, лига позволяет хоккеистам находится в любой точке мира, но, при этом, самостоятельно поместить себя в карантин до 27 мая. Это означает, что предыдущие директивы, предписывавшие хоккеистам возвращаться домой, уже не актуальна.



«Наша цель состоит в том, чтобы давать правильные рекомендации относительно возможности открытия тренировочных лагерей примерно через 45 дней после того, как Центр по контролю и профилактике заболеваний запретил все массовые мероприятия в Канаде и США на 8 недель из-за пандемии», — говорится в заявлении лиги.



«Эта новая директива — осознание того, что если сезон в этом году возобновиться, то это будет не скоро», — отметил обозреватель TSN Пьер Лебрюн. «Похоже, лига надеется открыться в конце апреля», — добавил эксперт Sportsnet Крис Джонстон.