Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Сезон в НХЛ может возобновиться не раньше конца апреля — игрокам высланы новые указания

Сезон в НХЛ может возобновиться не раньше конца апреля — игрокам высланы новые указания
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига разослала своим хоккеистам новые указания, касающиеся поведения во время эпидемии коронавируса.

Так, лига позволяет хоккеистам находится в любой точке мира, но, при этом, самостоятельно поместить себя в карантин до 27 мая. Это означает, что предыдущие директивы, предписывавшие хоккеистам возвращаться домой, уже не актуальна.

«Наша цель состоит в том, чтобы давать правильные рекомендации относительно возможности открытия тренировочных лагерей примерно через 45 дней после того, как Центр по контролю и профилактике заболеваний запретил все массовые мероприятия в Канаде и США на 8 недель из-за пандемии», — говорится в заявлении лиги.

«Эта новая директива — осознание того, что если сезон в этом году возобновиться, то это будет не скоро», — отметил обозреватель TSN Пьер Лебрюн. «Похоже, лига надеется открыться в конце апреля», — добавил эксперт Sportsnet Крис Джонстон.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020