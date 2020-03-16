Три клуба КХЛ вошли в топ-10 по посещаемости в Европе

Международная федерация хоккея (ИИХФ) начала подводить статистические итоги в чемпионатах различных европейских лиг. В частности, названы самые посещаемые клубы в сезоне-2019/2020. В этот список вошли сразу три команды из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).



Как и в прошлом году возглавляет рейтинг швейцарский «Берн». В среднем домашние матчи с участием этой команды посещали 16 237 зрителей. На втором месте питерский СКА (13 594). В топ-10 также попали минское «Динамо» (10 666) и московский «Спартак» (8913). Клуб из Беларуси расположился на шестом месте. Красно-белые по посещаемости стали 10-й командой в Европе.



Самые посещаемые клубные команды из Европы в сезоне-2019/2020:



1. «Берн» (Швейцария) — 16 237 зрителей за игру

2. СКА, Санкт-Петербург (Россия) — 16 237

3. «Кёльнер Хайе» (Германия) — 13 333

4. «Айсберен Берлин» (Германия) — 12 901

5. «Адлер Мангейм» (Германия) — 11 891

6. «Динамо», Минск (Беларусь) — 10 666

7. «Фрёлунда» (Швеция) — 10 579

8. «Спарта» (Чехия) — 10 330

9. «Цюрих Лайонс» (Швейцария) — 9349

10. «Спартак», Москва (Россия) — 8913

11. «Йокерит», Хельсинки (Финляндия) — 8845.