Евенко — о возможной отмене ЧМ: для ребят это будет плохо, но здоровье людей превыше всего

Защитник минского «Динамо» и сборной Беларуси Олег Евенко, который в настоящее время тренируется в лагере национальной команды, рассказал, как чувствует себя после окончания сезона, а также поделился мнением о возможной отмене чемпионата мира.
«После окончания сезона в КХЛ чувствуем себя хорошо, неделю катались на базе «Динамо». Настроение – супер! В сборную всегда приятно приезжать.
Если чемпионат мира всё же отменят, думаю, для парней индивидуально это будет плохо. Очень престижно представлять свою страну на подобных больших форумах. Я не эксперт в этом деле, мои знания минимальны. Но, поскольку в мире принимают решения о карантине, я бы в первую очередь обеспечил безопасность людей. Хоккей — это игра, в которую мы играем, но здоровье людей превыше всего», — приводит слова Евенко сайт минского «Динамо».
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