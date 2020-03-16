Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Евенко — о возможной отмене ЧМ: для ребят это будет плохо, но здоровье людей превыше всего

ЧМ-2020
ЧМ-2020
Все турниры
  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Евенко — о возможной отмене ЧМ: для ребят это будет плохо, но здоровье людей превыше всего
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Защитник минского «Динамо» и сборной Беларуси Олег Евенко, который в настоящее время тренируется в лагере национальной команды, рассказал, как чувствует себя после окончания сезона, а также поделился мнением о возможной отмене чемпионата мира.

«После окончания сезона в КХЛ чувствуем себя хорошо, неделю катались на базе «Динамо». Настроение – супер! В сборную всегда приятно приезжать.

Если чемпионат мира всё же отменят, думаю, для парней индивидуально это будет плохо. Очень престижно представлять свою страну на подобных больших форумах. Я не эксперт в этом деле, мои знания минимальны. Но, поскольку в мире принимают решения о карантине, я бы в первую очередь обеспечил безопасность людей. Хоккей — это игра, в которую мы играем, но здоровье людей превыше всего», — приводит слова Евенко сайт минского «Динамо».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. ЧМ по хоккею 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020