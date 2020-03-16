«Звезда» обыграла «Хумо» в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф ВХЛ

В четвёртом матче второго раунда плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) ташкентский «Хумо» в Воскресенске, куда из-за коронавируса перенесены домашние игры команды, принимал московскую «Звезду». Встреча закончилась победой гостей с сухим счётом 4:0.



На 7-й минуте счёт открыл Максим Рыжков. Ему ассистировал Сергей Лапин. «Звезде» не понадобилось много времени, чтобы удвоить своё преимущество — менее чем через три минуты отличился Лапин. В середине второго периода Владимир Пешехонов довёл счёт до крупного, реализовав большинство. А буквально через минуту с небольшим Максим Рыжков с передачи Семёна Афонасьевского установил на табло окончательный результат — 4:0.

Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Звезды». Следующий матч команды должны провести 19 марта.