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«Звезда» обыграла «Хумо» в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф ВХЛ

«Звезда» обыграла «Хумо» в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф ВХЛ
Хоккей / ВХЛ 0

В четвёртом матче второго раунда плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) ташкентский «Хумо» в Воскресенске, куда из-за коронавируса перенесены домашние игры команды, принимал московскую «Звезду». Встреча закончилась победой гостей с сухим счётом 4:0.

На 7-й минуте счёт открыл Максим Рыжков. Ему ассистировал Сергей Лапин. «Звезде» не понадобилось много времени, чтобы удвоить своё преимущество — менее чем через три минуты отличился Лапин. В середине второго периода Владимир Пешехонов довёл счёт до крупного, реализовав большинство. А буквально через минуту с небольшим Максим Рыжков с передачи Семёна Афонасьевского установил на табло окончательный результат — 4:0.

ВХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 4-й матч
16 марта 2020, понедельник. 18:30 МСК
Хумо
Ташкент
Окончен
0 : 4
Звезда
Москва
0:1 Рыжков (Лапин) – 06:35' (5x5)   0:2 Лапин – 09:05' (5x5)   0:3 Пешехонов – 33:56' (5x4)   0:4 Рыжков (Афонасьевский) – 35:07' (5x5)

Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Звезды». Следующий матч команды должны провести 19 марта.

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