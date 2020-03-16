Результаты всех матчей игрового дня плей-офф в ВХЛ 16 марта 2020 года

Сегодня, 16 марта, в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) состоялись четыре матча второго раунда плей-офф.



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«Югра» в Ханты-Мансийске обыграла «Рубин» — 2:1. Тюменский клуб ведёт в серии — 2-1. Следующий матч команды должны провести 17 марта.

Ташкентский «Хумо» в Воскресенске, куда из-за коронавируса перенесены домашние игры команды, принимал московскую «Звезду». Встреча закончилась победой гостей с сухим счётом 4:0. «Армейцы» ведут в серии — 3-1. Следующий матч команды должны провести 19 марта.

Альметьевский «Нефтяник» на льду стадиона «Юбилейный» принимал «Динамо» из Санкт-Петербурга. Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1. «Динамо» вышло вперёд в серии — 2-1. Следующий матч команды должны провести завтра, 17 марта.

Казанский «Барс» принимал санкт-петербургский клуб «СКА-Нева». Встреча закончилась со счётом 4:1 в пользу гостей, в составе которых сыграло молодёжное звено СКА Марченко — И. Морозов — Подколзин. После этого матча счёт в серии стал 3-1 в пользу «Барса». Следующую игру команды должны провести 19 марта.