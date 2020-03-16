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Результаты всех матчей игрового дня плей-офф в ВХЛ 16 марта 2020 года

Результаты всех матчей игрового дня плей-офф в ВХЛ 16 марта 2020 года
Хоккей / ВХЛ 0

Сегодня, 16 марта, в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) состоялись четыре матча второго раунда плей-офф.

Календарь плей-офф ВХЛ доступен на «Чемпионате»

«Югра» в Ханты-Мансийске обыграла «Рубин» — 2:1. Тюменский клуб ведёт в серии — 2-1. Следующий матч команды должны провести 17 марта.

ВХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 3-й матч
16 марта 2020, понедельник. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Окончен
2 : 1
Рубин
Тюмень
0:1 Ячменёв – 01:53' (бул)   1:1 Валентенко (Берлёв) – 12:31' (5x5)   2:1 Чуркин (Берлёв) – 54:43' (5x5)

Ташкентский «Хумо» в Воскресенске, куда из-за коронавируса перенесены домашние игры команды, принимал московскую «Звезду». Встреча закончилась победой гостей с сухим счётом 4:0. «Армейцы» ведут в серии — 3-1. Следующий матч команды должны провести 19 марта.

ВХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 4-й матч
16 марта 2020, понедельник. 18:30 МСК
Хумо
Ташкент
Окончен
0 : 4
Звезда
Москва
0:1 Рыжков (Лапин) – 06:35' (5x5)   0:2 Лапин – 09:05' (5x5)   0:3 Пешехонов – 33:56' (5x4)   0:4 Рыжков (Афонасьевский) – 35:07' (5x5)

Альметьевский «Нефтяник» на льду стадиона «Юбилейный» принимал «Динамо» из Санкт-Петербурга. Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1. «Динамо» вышло вперёд в серии — 2-1. Следующий матч команды должны провести завтра, 17 марта.

ВХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 3-й матч
16 марта 2020, понедельник. 18:30 МСК
Нефтяник
Альметьевск
Окончен
1 : 4
Динамо СПб
Санкт-Петербург
1:0 Альшевский (Хамидуллин, Альшевский) – 25:22' (5x4)   1:1 Кулагин (Сидляров, Паутов) – 32:47' (5x4)   1:2 Шевченко (Джиошвили, Гаврус) – 39:09' (5x4)   1:3 Назаревич (Гаврус, Ушнев) – 48:47' (5x4)   1:4 Кулагин – 50:17' (5x5)

Казанский «Барс» принимал санкт-петербургский клуб «СКА-Нева». Встреча закончилась со счётом 4:1 в пользу гостей, в составе которых сыграло молодёжное звено СКА Марченко — И. Морозов — Подколзин. После этого матча счёт в серии стал 3-1 в пользу «Барса». Следующую игру команды должны провести 19 марта.

ВХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 4-й матч
16 марта 2020, понедельник. 18:30 МСК
Барс
Казань
Окончен
1 : 4
СКА-Нева
Санкт-Петербург
0:1 Кукштель (Огирчук) – 19:59' (5x4)   0:2 Марченко (Морозов, Тихонов) – 34:29' (5x5)   0:3 Морозов (Дергачёв, Александров) – 36:14' (5x5)   1:3 Марин (Ли, Хасанов) – 42:40' (5x4)   1:4 Кукштель – 59:29' (en)
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