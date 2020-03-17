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Фастовский: границы могут закрыть? Глупость какая-то. Легионеры «Сибири» домой не просятся

Фастовский: границы могут закрыть? Глупость какая-то. Легионеры «Сибири» домой не просятся
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский ответил на вопрос, есть ли проблемы в новосибирском клубе из-за пандемии коронавируса, которая привела к закрытию границ во многих европейских странах.

«В «Сибири» нет проблем с легионерами, домой никто не просится. Какие границы могут закрыть? Это глупость какая-то», — сказал Фастовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Вчера, 16 марта, казахстанский «Барыс» отказался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги из-за угрозы распространения коронавируса. Ранее аналогичным образом поступил финский «Йокерит».

В результате Континентальная хоккейная лига приняла решение приостановить розыгрыш Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов.

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