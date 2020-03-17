И. Воробьёв: у «Металлурга» есть план, он сейчас лежит перед моими глазами

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв рассказал, как на уральском клубе отразится жёсткий потолок зарплат.
«Мы работаем над этим. Будет сложнее. Мы знаем, что хотим сделать. Насколько изменится команда, я вам пока не могу сказать. Мы только начинаем вести переговоры с игроками, после них будет чёткое понимание, что получается. Но план у нас есть, он сейчас перед моими глазами лежит.
В идеале видел бы столько же, сколько в чемпионские годы. У нас тогда вся оборона, за исключением Ли, была своя. Потехин, Косов ещё тогда играли. Чем больше молодёжи, тем лучше. Хорошо, что у нас сейчас заиграл Минулин. Мы подтягивали Антипина-младшего. У нас есть Дорофеев и Рожков, плюс Коробкин и Авраменко немного сыграли. Мы дальше будем смотреть. Но тому же Дорофееву в этом сезоне было сложно по физике. Летом будем ставить задачу молодым развивать физические кондиции», — цитирует Воробьёва пресс-служба КХЛ.
- 17 марта 2020
-
14:43
-
14:22
-
14:00
-
13:35
-
13:10
-
13:00
-
12:51
-
12:47
-
12:44
-
12:40
-
12:33
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:20
-
11:14
-
11:01
-
10:45
-
10:17
-
10:14
-
09:49
-
09:25
-
09:00
-
08:37
-
08:17
-
08:08
-
07:57
-
04:01
-
02:57
-
01:20
- 16 марта 2020
-
23:35
-
23:14
-
23:03
-
22:24
-
21:55