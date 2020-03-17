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Легионеры «Салавата Юлаева» и их семьи покинули Россию на чартере

Легионеры «Салавата Юлаева» и их семьи покинули Россию на чартере
Хоккей / КХЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», всем хоккеистам, сотрудникам и персоналу уфимского «Салавата Юлаева» предоставлены официальные выходные дни вплоть до 30 марта. На 1 и 2 апреля в уфимской команде запланированы медицинские осмотры. В этой связи легионеры «юлаевцев» могли принимать для себя решение сами – улетать из Уфы или нет.

По нашей информации, чартер с иностранцами «Салавата» уже улетел в Хельсинки. Юха Метсола, Теэму Хартикайнен и Сакари Маннинен останутся с семьями в Финляндии, Линус Умарк отправится в Швецию, а Филип Ларсен – в Данию.

Контракт Умарка с «Салаватом» действует до 30 апреля 2020 года, ранее швед не раз заявлял, что собирается вернуться в Европу. Контракты Метсолы, Хартикайнена и Ларсена рассчитаны до 30 апреля 2022 года, Маннинена – до 30 апреля 2021 года.

Напомним, Континентальная хоккейная лига из-за эпидемии коронавируса приостановила сезон до 10 апреля.

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