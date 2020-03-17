Пауза в КХЛ спровоцирует побег легионеров из России? Обратно они уже не вернутся

Ситуация с распространением коронавируса с каждым днём становится всё более угрожающей. Государства переходят на режим чрезвычайной ситуации, объявляется повсеместный карантин, закрываются границы, учреждения переходят на дистанционный режим работы. Когда в мире творится такое, спорт должен отходить на десятый план, потому что главное – это жизнь и здоровье людей. Даже в тех странах, которых коронавирус пока коснулся в меньшей степени.



В связи с этим просто удивительно, что происходит в КХЛ – лига берёт недельную паузу и собирается кардинально менять формат розыгрыша Кубка Гагарина, но не планирует полностью останавливать плей-офф.

КХЛ не стала отменять сезон. Во что будут играть 6 клубов? Кто-то очень хочет выиграть Кубок Гагарина в этом сезоне. Но трофей всё равно будет нелегитимным.

Вполне вероятно, что руководство КХЛ, как и наставник «Динамо» Владимир Крикунов, не видит большой проблемы в распространении коронавируса и считает всех иностранцев идиотами. Вот только сами хоккеисты осознают, что творится в мире, и их нельзя судить за то, что они принимают какие-то решения, исходя из соображений собственной безопасности.



Многие легионеры оставшихся в плей-офф команд всерьёз обеспокоены ситуацией с коронавирусом. Кто-то переживает за своё здоровье, но большинство хоть и хочет играть, но просто боится, что у них возникнут серьёзные проблемы с возвращением на родину. Иностранные хоккеисты уже готовы нарушить трудовые договоры, потерять деньги и в прямом смысле убежать из России. Пока это ещё возможно. Разгул эпидемии продолжается, каждый день фиксируются всё новые случаи заражения и смертей от коронавируса по всему миру, и настроения иностранцев легко можно понять. Уже в ближайшее время могут быть закрыты границы, и люди вынуждены будут осесть на бессрочном карантине вдали от своих домов и семей. Какой уж тут хоккей?



Кроме того, иностранцы из российских клубов КХЛ видят, что руководства «Йокерита» и «Барыса» уже приняли безопасные для своих хоккеистов решения и закончили сезон. Разумеется, у них возникает вопрос: «А чем мы хуже?». Конечно, в России эпидемия ощущается не так сильно и пока нет никакой паники, но, повторим, что люди, в первую очередь, хотят быть рядом с родными и близкими в этот трудный момент. Да и что они будут делать, если вспышка коронавируса, не дай бог, накроет и нашу страну? Российские-то хоккеисты без проблем доберутся до своих мест жительства (хотя и это под вопросом), а вот иностранцам не позавидуешь.



Легионеры пока не бунтуют в открытую. Кто-то молча ждёт разрешения ситуации, кто-то призывает КХЛ одуматься и закончить сезон.

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Но многие уже готовы сорваться со своих мест, тем более что КХЛ собирается продолжать плей-офф после недельной паузы. Но в эту-то паузу и может состояться массовый побег иностранцев из России: их ведь никто не будет удерживать в стране насильно, да и клубы с пониманием относятся к переживаниям легионеров.



Нюанс в том что, если иностранные хоккеисты сейчас покинут Россию, то Кубок Гагарина уже может и не возобновиться. И не только по собственному желанию: правительство России приняло решение о временном ограничении въезда иностранных граждан в нашу страну. И действовать это ограничение будет до 1 мая.

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КХЛ сама довела легионеров практически до состояния отчаяния, но продолжает настаивать, что этот плей-офф каким-либо образом должен быть доигран. Интересно, что будет делать лига, если к началу второго раунда некоторые команды недосчитаются своих иностранцев? Видимо, просто закроет глаза на этот досадный факт. В конце концов, это такая мелочь по сравнению с отказами от дальнейшего участия в турнире целых команд.