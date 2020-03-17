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Фазель: почти нет сомнений, что ЧМ-2020 будет отменён. Это очень грустно

ЧМ-2020
ЧМ-2020
Все турниры
  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Фазель: почти нет сомнений, что ЧМ-2020 будет отменён. Это очень грустно
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель поделился мнением о вероятности отмены ЧМ-2020 по хоккею из-за коронавируса.

«В данный момент мы оцениваем ситуацию вместе со страховыми компаниями и властями Швейцарии. Мы ведь понимаем, что необходимо выполнять контрактные обязательства. Очень скоро примем решение. Могу точно сказать, что мы не будем переносить чемпионат мира, как это сделал УЕФА с чемпионатом Европы. Переносить чемпионат точно не будем из Швейцарии, потому что проблема коронавируса есть везде, смысла переносить турнир нет. У меня практически нет сомнений в том, что мы не сможем провести чемпионат в Швейцарии, это очень грустно. Будем говорить с властями Швейцарии об отмене чемпионата мира, к сожалению», — цитирует Фазеля РИА «Новости».

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