Фазель: почти нет сомнений, что ЧМ-2020 будет отменён. Это очень грустно

Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель поделился мнением о вероятности отмены ЧМ-2020 по хоккею из-за коронавируса.



«В данный момент мы оцениваем ситуацию вместе со страховыми компаниями и властями Швейцарии. Мы ведь понимаем, что необходимо выполнять контрактные обязательства. Очень скоро примем решение. Могу точно сказать, что мы не будем переносить чемпионат мира, как это сделал УЕФА с чемпионатом Европы. Переносить чемпионат точно не будем из Швейцарии, потому что проблема коронавируса есть везде, смысла переносить турнир нет. У меня практически нет сомнений в том, что мы не сможем провести чемпионат в Швейцарии, это очень грустно. Будем говорить с властями Швейцарии об отмене чемпионата мира, к сожалению», — цитирует Фазеля РИА «Новости».