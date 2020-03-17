Фазель: почти нет сомнений, что ЧМ-2020 будет отменён. Это очень грустно

Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель поделился мнением о вероятности отмены ЧМ-2020 по хоккею из-за коронавируса.
«В данный момент мы оцениваем ситуацию вместе со страховыми компаниями и властями Швейцарии. Мы ведь понимаем, что необходимо выполнять контрактные обязательства. Очень скоро примем решение. Могу точно сказать, что мы не будем переносить чемпионат мира, как это сделал УЕФА с чемпионатом Европы. Переносить чемпионат точно не будем из Швейцарии, потому что проблема коронавируса есть везде, смысла переносить турнир нет. У меня практически нет сомнений в том, что мы не сможем провести чемпионат в Швейцарии, это очень грустно. Будем говорить с властями Швейцарии об отмене чемпионата мира, к сожалению», — цитирует Фазеля РИА «Новости».
- 17 марта 2020
-
22:28
-
20:01
-
19:49
-
09:49
- 16 марта 2020
-
22:24
-
21:11
-
19:37
-
14:38
-
12:41
-
12:26
-
08:46
- 15 марта 2020
-
21:30
-
17:35
- 14 марта 2020
-
00:03
- 13 марта 2020
-
20:07
-
12:36
-
05:23
- 12 марта 2020
-
17:40
-
17:22
-
15:06
-
14:45
-
07:40
- 11 марта 2020
-
11:25
- 10 марта 2020
-
12:25
-
09:04
- 9 марта 2020
-
12:51
-
11:43
- 8 марта 2020
-
09:00
- 5 марта 2020
-
12:03
- 4 марта 2020
-
21:04
-
18:28
-
13:12
-
12:15
- 2 марта 2020
-
16:53
-
12:48