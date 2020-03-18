Лидер гонки снайперов НХЛ Пастрняк предложил болельщикам встретиться в онлайн-игре

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк предложил подписчикам сыграть в онлайн-игру. У себя в «инстасториз» он пригласил на матч любителей популярной игры Fortnite.
Из-за эпидемии коронавируса в НХЛ объявлен перерыв. Хоккеистам рекомендовано не выходить без надобности из дома. Чешский форвард с 48 шайбами делит первое место в гонке снайперов НХЛ с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире коронавирусом заразилось свыше 170 тыс. человек, более 7 тыс. умерло.
- 18 марта 2020
-
09:55
-
09:21
-
09:07
-
08:54
-
08:30
-
08:04
-
07:32
-
06:29
- 17 марта 2020
-
23:59
-
23:19
-
22:49
-
22:28
-
21:49
-
21:13
-
21:04
-
20:41
-
20:24
-
20:08
-
20:05
-
20:01
-
19:49
-
19:36
-
19:25
-
19:19
-
19:00
-
18:40
-
18:30
-
18:15
-
17:48
-
17:28
-
16:50
-
16:33
-
16:23
-
16:12
-
16:00