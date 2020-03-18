Лидер гонки снайперов НХЛ Пастрняк предложил болельщикам встретиться в онлайн-игре

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк предложил подписчикам сыграть в онлайн-игру. У себя в «инстасториз» он пригласил на матч любителей популярной игры Fortnite.

Из-за эпидемии коронавируса в НХЛ объявлен перерыв. Хоккеистам рекомендовано не выходить без надобности из дома. Чешский форвард с 48 шайбами делит первое место в гонке снайперов НХЛ с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире коронавирусом заразилось свыше 170 тыс. человек, более 7 тыс. умерло.