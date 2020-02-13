Пастрняк штампует хет-трики, как Овечкин! Чех — снова лучший снайпер сезона НХЛ

«Бостон» и «Вашингтон» — одни из лучших команд Восточной конференции НХЛ. «Мишки» сейчас и вовсе лидируют в общей таблице НХЛ, «столичные», немного забуксовавшие в последних встречах, отстают на пять очков. Личное соперничество этих команд не носит какой-то острый и принципиальный характер, но есть большая вероятность, что именно им придётся выяснять в плей-офф, кто сыграет от Востока в Кубке Стэнли. Но до финала конференций ещё далеко, а в регулярке «Бостон» vs «Вашингтон» — это Давид Пастрняк vs Александр Овечкин.

23-летний чех, конечно, пока не может соперничать с Великой Восьмёркой на каком-то продолжительном временном отрезке. Овечкин – лучший бомбардир и снайпер современной НХЛ, и сейчас Александр, сквозь время, участвует в гонке легенд. Но стремление к великому рекорду Уэйна Гретцки подразумевает локальное соперничество за приз «Морис Ришар Трофи», и в сезоне-2019/2020 главным конкурентом Овечкина является именно Пастрняк.

Чешский снайпер мощно начал сезон, на каком-то этапе «привозил» Ови с десяток голов, но в январе русская машина сделала фирменный рывок и первой в сезоне НХЛ добралась до отметки в 40 шайб. Пастрняк такого сумасшедшего темпа не выдержал, а в начале февраля и вовсе взял четырёхматчевую паузу. На «Бостоне» молчание главного снайпера никак не отразилось, хотя «мишки» и потерпели сенсационное поражение от несчастного «Детройта», а к игре с «Канадиенс» проснулся и Пастрняк.

С клубом Ильи Ковальчука лучшая тройка сезона, в которую помимо Пастрняка входят Брэд Маршан и Патрис Бержерон, церемониться не собиралась. Счёт в матче был открыт уже на седьмой минуте: Маршан совершил сольный проход к воротам Кэри Прайса и из окружения троих(!) обороняющихся игроков выложил шайбу Пастрняку на пустые ворота.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Вот и как после таких действий видеть в Маршане главного «крысёныша» НХЛ, а не гениального хоккеиста? После пропущенной шайбы «Монреаль» не развалился, играл на равных с лидером чемпионата, но пробить Туукку Раска не удавалось, а в начале второго периода Пастрняк оформил дубль, забив, как оказалось, решающую шайбу. Давид сначала сам сработал на перехвате в чужой зоне, а затем был великолепен в завершении.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Это был 40-й гол Пастрняка в сезоне, он догнал Овечкина и Остона Мэттьюса в споре лучших снайперов сезона. Но чех был слишком хорош в этот вечер, чтобы с кем-то делить первое место. После его второго гола «Монреаль» быстро отыграл одну шайбу, но «Бостон» это ничуть не смутило, на 36-й минуте «мишки» оказались в расстановке «4 на 3», и Паста оформил хет-трик. В ассистентах у чеха Маршан и Бержерон, хотя истинный пас на гол Давиду выполнил защитник «Монреаля» Джефф Питри.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Довести дело до победы для «Бостона» оказалось делом техники, к тому же «мишки» усилиями Бержерона отправили ещё и четвёртую шайбу в пустые ворота «Канадиенс».

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2019/2020.

Главным героем матча, разумеется, стал Пастрняк, вышедший в лидеры гонки снайперов текущего сезона, а ещё Давид покусился на титул короля хет-триков, который в современной НХЛ всё ещё принадлежит Овечкину. Во-первых, форвард «Бостона» провернул четвёртый «трюк со шляпой» в сезоне, догнав по этому показателю капитана «Вашингтона». Больше такого себе никто в этой регулярке не позволяет. Если же Пастрняк сделает в оставшихся матчах гладкого сезона ещё три хет-трика, то повторит уникальное для «Бостона» достижение Фила Эспозито из сезона-1970/1971.

Кроме того, Пастрняк сейчас показывает точно такой же темп по хет-трикам, как и молодой Овечкин. Чех в девятый раз за карьеру (включая плей-офф) забросил как минимум три шайбы в матче в возрасте до 24 лет, и это полностью повторяет результат Ови.

Благодаря этой уверенной победе, «Бостон» упрочил своё лидерство в общей таблице НХЛ. «Монреаль» же упустил возможность хоть немного подняться в Атлантическом дивизионе, до зоны уайлд-кард «Канадиенс» тоже далеко. Всё идёт к тому, что легендарный клуб останется без плей-офф, и в этом смысле нам крайне интересно будущее Ильи Ковальчука. С одной стороны, форварда всё устраивает в «Монреале», но с другой – шансы выиграть Кубок Стэнли с этим клубом практически равны нулю. Не секрет, что одним из претендентов на Ковальчука является как раз «Бостон», где Кови хотели видеть ещё в тот момент, когда он возвращался в НХЛ. Сегодня Илье не удалось показать товар лицом: он провёл на льду 20 минут и 17 секунд (лучшее время, среди форвардов «Канадиенс»), но нанёс лишь один бросок в створ, очков не набрал. Впрочем, если у «Бостона» всё-таки есть предметный интерес к Ковальчуку, то вряд ли одна игра способна отбить у «мишек» желание приобрести русского нападающего.