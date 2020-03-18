Хишир: сейчас трудно покинуть США, тем более есть риск, что придётся быстро возвращаться

Швейцарский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Хишир рассказал о своих впечатлениях после вынужденной паузы в сезоне НХЛ из-за эпидемии коронавируса.



«В настоящее время я нахожусь в Нью-Джерси. Не знаю, должен я вернуться в Швейцарию или нет. Я хочу увидеть свою семью и близких, но всегда есть вероятность того, что сезон будет возобновлён. Никто ничего не знает. К тому же Штаты сейчас трудно покинуть, тем более что есть риск, что придётся быстро возвращаться туда через несколько недель. Так что пока я звоню туда по телефону.



Как поддерживаю форму? Бегаю трусцой, делаю упражнения на наращивание мышечной массы. Ситуация нетипичная, поэтому всё занимает больше времени, чем обычно. Я не слишком затронут беспокойством, потому что у меня хорошее здоровье. В Швейцарии уже играли без зрителей, когда в НХЛ ещё шли нормальные матчи. Всё это было странно, так что я не удивился остановке. Как оценю сезон? Лично своей игрой я доволен, но результатами команды не удовлетворён, мы ожидали много большего.



Что касается чемпионата мира, то это, конечно, была одна из моих целей. Очень грустно, что всё так происходит. Но опять же, все знают о причинах, почему чемпионат мира будет отменён. Здоровье и безопасность всегда должны иметь приоритет», — приводит слова Хишира Le Matin.

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