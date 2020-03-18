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Курри: сейчас невозможно заключать контракты с игроками — никто не знает, что дальше

Курри: сейчас невозможно заключать контракты с игроками — никто не знает, что дальше
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный менеджер «Йокерита» Яри Курри прокомментировал работу клуба по заключению новых контрактов с хоккеистами. Напомним, 14 марта финский клуб отказался продолжать участвовать в плей-офф КХЛ из-за коронавируса.

«В нынешней ситуации невозможно разумно заключать контракты с игроками, потому что никто не знает, что будет дальше. Давайте немного выдохнем и посмотрим на контрактные вопросы чуть позже. Никто из хоккеистов пока не заявлял о своём уходе, но поговорить об этом не было возможности, потому что сезон для нас закончился в субботу. Мы подойдём к этим вопросам, когда придёт время», — цитирует Курри Ilta-Sanomat.

В настоящий момент у «Йокерита» 12 хоккеистов не имеют контракта на следующий сезон.

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