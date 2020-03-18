Кубок Гагарина всё равно должен быть разыгран? Как КХЛ может закончить сезон

КХЛ не сдаётся коронавирусу, но вынуждена со скрипом следовать общемировым тенденциям. Вечером 16 марта лига объявила о недельной паузе в розыгрыше Кубка Гагарина, но уже спустя сутки плей-офф был официально приостановлен до 10 апреля, а президент КХЛ Алексей Морозов впервые выступил хоть с какой-то речью.

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Дата 10 апреля выбрана неспроста – именно до этого дня распространяется запрет на проведение массовых спортивных мероприятий в Москве. После этого КХЛ будет ждать дальнейших распоряжений Минспорта, но очевидно, что лига будет до конца цепляться за возможность закончить сезон и разыграть Кубок Гагарина – 2020. Какие у неё есть варианты?

Звёзды КХЛ пошли в атаку на лигу и требуют отменить плей-офф. Сезон уже не спасти? В теории Кубок Гагарина ещё можно разыграть в апреле или в мае, но вряд ли этот вариант воплотится в жизнь.

Доиграть плей-офф в апреле

Итак, КХЛ взяла паузу до 10 апреля. Что может измениться после этой даты? Допустим, в Москве снимут запрет на проведение массовых соревнований, а в других городах не ужесточат ныне существующие ограничения и теоретически в России можно будет играть в хоккей. Однако рассчитывать на возобновление полноценного плей-офф не приходится. Международное перемещение точно не будет возобновлено в прежнем объёме, въезд иностранцам в Россию не разрешат раньше 1 мая, а это значит, что ни о каком возвращении в турнир «Йокерита» и «Барыса» речи быть не может. Кроме того, учитывая усиливающееся распространение коронавируса, не стоит надеяться на проведение матчей со зрителями.

Если КХЛ всё же хочет доиграть в плей-офф в апреле, то ей придётся провести очень странный турнир. С участием шести оставшихся в розыгрыше российских команд и, скорее всего, в каком-то одном городе, да ещё и при пустых трибунах. Ходят слухи, что прорабатывался вариант с мини-турниром в Сочи, и к нему, возможно, вернутся в апреле, особенно если продлится московский карантин.

Что тогда может придумать КХЛ, учитывая, что две пары второго раунда, составленные по спортивному принципу, разрушены, а розыгрыш Кубка Гагарина нужно уложить в срок до 30 апреля, когда у многих игроков закончатся действующие контракты? Реальных вариантов мини-турнира видится два. Либо составить две группы по три команды (Восток и Запад) и провести матчи по круговой системе. Каждый сыграет с каждым в своей группе, а победители разыграют Кубок в серии, например, до трёх побед.

Либо провести три укороченных раунда плей-офф. «Ак Барс» и ЦСКА, как лидеров посева Запада и Востока, автоматически определить в финал конференции, а между «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью» и «Динамо» и СКА провести укороченные серии полуфиналов. Затем победители сыграют с лидерами посевов за выход в финал Кубка Гагарина, а в главной серии сезона встретятся лучшие клубы конференций. Словом, всё то же самое, что и обычно, но в укороченном формате и без болельщиков, перелётов и смен площадки. Кстати, в том же Сочи есть две ледовые арены, это позволит играть по несколько матчей в один день и поможет уложиться в срок до конца апреля.

Это мог бы быть неплохой и вполне рабочий в условиях форс-мажора вариант, но есть несколько нюансов. Во-первых, без «Йокерита» и «Барыса», выбывших из турнира не по спортивным причинам, розыгрыш Кубка Гагарина всё равно не будет полноценным. Разыграть трофей в этом сезоне будет крайне несправедливо и нечестно по отношению к иностранным командам КХЛ. Из этой ситуации лига может выйти только одним способом: официально признать Кубок Гагарина – 2020 несостоявшимся, но при этом разыграть звание чемпиона России.

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Во-вторых, если в апреле КХЛ всё же удастся продолжить плей-офф, то некоторые (если не все) команды из числа оставшихся участников недосчитаются своих легионеров. Сейчас клубы распустили игроков, и многие иностранцы вернулись на родину, а мы знаем, что как минимум до 1 мая им нельзя будет снова приехать в Россию. Например, точно известно, что все иностранные хоккеисты «Салавата» уже покинули страну, а это значит, что юлаевцы должны будут продолжить плей-офф без них. Стоит ли говорить о том, что это будет совсем другая команда? Похожие ситуации могут возникнуть и в других клубах, и в апреле им придётся рассчитывать только на россиян. СКА и ЦСКА, допустим, практически не заметят потерь, но как быть остальным?

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Так что в любом случае у КХЛ в апреле не получится провести честный и справедливый плей-офф. Но остановит ли это боссов лиги?

Продлить сезон и сыграть в мае

Чемпионат мира по хоккею в мае точно не состоится, уже перенесён заключительный этап Евротура, так что международный календарь не будет связывать руки КХЛ. Можно доиграть плей-офф и в мае, и даже в июне (смотря когда эпидемия пойдёт на спад), и при этом решить вопрос с контрактами. Да, у многих хоккеистов они заканчиваются 30 апреля, но теоретически их ведь можно продлить на срок, необходимый для завершения турнира. Всё равно все сроки в 2020 году будут сдвинуты из-за коронавируса.

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Что будет в мае, предсказать пока невозможно. Возможно, к тому моменту эпидемия только достигнет пика и про хоккей можно будет забыть. А может быть, обстановка в мире уже начнёт улучшаться и у КХЛ появятся варианты доиграть плей-офф в полном составе.

Впрочем, надо понимать, что нельзя будет просто так взять и закончить дело после полутора-двух месяцев простоя. Элементарно игрокам нужно будет как-то вернуть себе игровую форму. Да и что клубам делать с теми хоккеистами, которые не планируют в следующем сезоне вообще выступать в КХЛ? Вряд ли тот же Линус Умарк, покинувший Уфу с концами, захочет доигрывать плей-офф в мае в составе «Салавата».

Сложная ситуация. Доигровка сезона в мае возможна теоретически, проведение того же мини-турнира позволит не слишком сильно залезть в период межсезонья и ненамного нарушит сроки начала следующего чемпионата. Но технически провернуть это будет очень тяжело.

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Разыграть Кубок Гагарина – 2020 в августе/сентябре

Хочется верить, что к концу лета ситуация в мире стабилизируется, коронавирус будет взят под контроль, откроются границы, вернутся крупные спортивные мероприятия. Пойдёт ли КХЛ на то, чтобы доиграть Кубок Гагарина – 2020 в эти сроки? Опять же, в теории, это можно устроить. Та же НХЛ прорабатывает такой вариант.

Источник: звёзды НХЛ хотят завершить сезон-2019/2020 в августе или сентябре

Понятно, что после межсезонья участники нынешнего плей-офф претерпят серьёзные изменения в составе, это будут уже другие команды. Но ведь у нас форс-мажор, а Кубок разыграть хочется во что бы то ни стало? Правда, непонятно, как это будет выглядеть. Мини-турнир за Кубок Гагарина вместо обычной предсезонки? Дикость, но хотя бы все будут в более-менее равных условиях. Или же нормальные матчи плей-офф, пускай и укороченного формата, но где-то в сентябре? Тогда КХЛ придётся сдвинуть начало следующего сезона и сократить количество матчей в нём, так как наша лига вновь будет подстраиваться под майский чемпионат мира.

Варианты есть, все они крайне авантюрны, но всё будет зависеть от того, насколько далеко готова пойти КХЛ, чтобы всё-таки доиграть искалеченный коронавирусом сезон.

Самый адекватный вариант – закончить всё прямо сейчас

КХЛ может ещё долго прорабатывать варианты и пытаться спасти этот плей-офф, но всё это похоже на попытку склеить осколки разбившейся вазы. Адекватного и устраивающего всех варианта закончить турнир просто нет, учитывая, главным образом, отказ от продолжения турнира «Йокерита» и «Барыса».

Мы можем сколько угодно говорить про то, что эпидемия коронавируса больше существует в новостях в интернете и телевизоре, чем в реальной жизни, но глупо отрицать, что всему миру сейчас не до спорта. И КХЛ тоже пора остановиться. Признать этот сезон несостоявшимся и отправить команды в отпуск до лучших времён. Да, это обидно для клубов, рассчитывавших на что-то в этом плей-офф, это неприятно для самой лиги, у которой появится досадный пробел в истории. Но в сложившейся ситуации нам всем приходится перестраиваться, менять привычный уклад жизни и нести какие-то потери. Это время просто нужно пережить, перетерпеть и не обманывать самих себя.