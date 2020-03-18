Девушка хоккеиста Шэна сама шьёт защитные маски в США
Мария, девушка хоккеиста системы «Бостон Брюинз» Павла Шэна, сама шьёт защитные маски в США. Напомним, что из-за эпидемии сезон в Американской хоккейной лиге, где играет Шэн, завершён досрочно и хоккеисты постепенно возвращаются домой.
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги из-за эпидемии коронавируса временно приостановлен, точные сроки окончания перерыва неизвестны.
Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 180 тысяч человек, более 7 тысяч умерло.
Читайте также
- 18 марта 2020
-
20:45
-
20:33
-
20:28
-
20:23
-
20:14
-
19:58
-
19:27
-
18:57
-
18:45
-
18:05
-
18:00
-
17:54
-
17:46
-
17:27
-
17:06
-
17:00
-
16:39
-
16:29
-
16:20
-
16:15
-
16:15
-
16:00
-
15:44
-
15:30
-
15:15
-
15:10
-
14:54
-
14:22
-
14:05
-
13:55
-
13:44
-
13:40
-
13:25
-
13:05
-
12:50
Партнерский контент