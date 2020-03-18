Девушка хоккеиста Шэна сама шьёт защитные маски в США

Мария, девушка хоккеиста системы «Бостон Брюинз» Павла Шэна, сама шьёт защитные маски в США. Напомним, что из-за эпидемии сезон в Американской хоккейной лиге, где играет Шэн, завершён досрочно и хоккеисты постепенно возвращаются домой.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги из-за эпидемии коронавируса временно приостановлен, точные сроки окончания перерыва неизвестны.



Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 180 тысяч человек, более 7 тысяч умерло.